В результате пожара в жилом доме Новосибирска госпитализированы три человека

Ранее сообщалось, что в Крыму фиксируются задержки пассажирских поездов из-за инцидента, произошедшего в районе станции Остряково — беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Феодосии, после чего начался пожар. По предварительным данным, силами ПВО было сбито более 20 беспилотников. Южная транспортная прокуратура заявила о контроле за соблюдением прав пассажиров и готовности к принятию мер в случае нарушений.