Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В результате пожара в жилом доме Новосибирска госпитализированы три человека

Трое жителей Новосибирска доставлены в больницу после пожара в многоквартирном доме. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе МЧС России. По данным ведомства, возгорание произошло во 2-м переулке им. Римского-Корсакова.

Источник: Life.ru

Пожар в Новосибирске. Видео © Пресс-служба МЧС России.

«По прибытии было установлено, что возгорание произошло на 2-м этаже двухэтажного деревянного многоквартирного жилого дома с мансардным этажом. Общая площадь пожара составляет 600 кв. м. Самостоятельно эвакуировались 17 человек, спасены 4 человека, трое из них госпитализированы», — уточнили в МЧС.

Пожар охватил площадь в 600 квадратных метров. Кровля дома частично обрушилась. Открытое горение ликвидировано. В тушении задействованы 46 специалистов и 13 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Крыму фиксируются задержки пассажирских поездов из-за инцидента, произошедшего в районе станции Остряково — беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Феодосии, после чего начался пожар. По предварительным данным, силами ПВО было сбито более 20 беспилотников. Южная транспортная прокуратура заявила о контроле за соблюдением прав пассажиров и готовности к принятию мер в случае нарушений.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.