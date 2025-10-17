Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«112»: Один человек погиб при обрушении завода в Стерлитамаке

В результате обрушения химического завода «Авангард», которое произошло из-за взрыва в одном из цехов, погиб один человек. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщил «112».

В результате обрушения химического завода «Авангард», которое произошло из-за взрыва в одном из цехов, погиб один человек. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщил «112».

— На данный момент известно о девяти пострадавших. Из них пять госпитализированы, троих осмотрели на месте, один человек скончался. Сейчас продолжаются поиски двух рабочих завода, — передает Telegram-канал.

Взрыв в одном из цехов завода «Авангард» произошел вечером 17 октября — о произошедшем сообщила мэрия города. Позднее в Сети появилась видеозапись, на которой видны последствия взрыва на нитроузле предприятия.

Затем распространились сообщения о том, что детонация произошла в технологической установке, которая производила нитроцеллюлозы — это вещество используют для создания лаков и пластмасс. Кроме того, после взрыва одно из зданий завода «Авангард» обрушилось.

Ранее министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что трех рабочих доставили в ближайшую больницу. Двое пострадавших получили травмы средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает. Еще один работник находится в тяжелом состоянии. Министр добавил, что после взрыва городскую больницу Стерлитамака перевели на особый режим работы.