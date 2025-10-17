«112»: Один человек погиб при обрушении завода в Стерлитамаке

В результате обрушения химического завода «Авангард», которое произошло из-за взрыва в одном из цехов, погиб один человек. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщил «112».
— На данный момент известно о девяти пострадавших. Из них пять госпитализированы, троих осмотрели на месте, один человек скончался. Сейчас продолжаются поиски двух рабочих завода, — передает Telegram-канал.
Взрыв в одном из цехов завода «Авангард» произошел вечером 17 октября — о произошедшем сообщила мэрия города. Позднее в Сети появилась видеозапись, на которой видны последствия взрыва на нитроузле предприятия.
Затем распространились сообщения о том, что детонация произошла в технологической установке, которая производила нитроцеллюлозы — это вещество используют для создания лаков и пластмасс. Кроме того, после взрыва одно из зданий завода «Авангард» обрушилось.
Ранее министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что трех рабочих доставили в ближайшую больницу. Двое пострадавших получили травмы средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает. Еще один работник находится в тяжелом состоянии. Министр добавил, что после взрыва городскую больницу Стерлитамака перевели на особый режим работы.