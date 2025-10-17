Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ряд населённых пунктов Белгородской области остался без света после атаки БПЛА

Ряд населённых пунктов в Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области временно остался без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. Причиной происшествия стало повреждение объекта инфраструктуры в результате атаки вражеского беспилотника. В настоящее время аварийные службы занимаются устранением последствий.

Источник: Life.ru

«Ряд населённых пунктов Краснояружского и Ракитянского районов временно остаётся без света. В результате атаки вражеского беспилотника повреждён объект инфраструктуры. В настоящий момент аварийные службы занимаются ликвидацией последствий», — говорится в сообщении губернатора.

Ранее в Крыму предупредили о возможных перебоях с электроснабжением из-за атак БПЛА на объекты энергетической инфраструктуры. Председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил о введении графиков временного отключения для снятия аварийной перегрузки и отметил, что планируемое время восстановления электроснабжения потребителей составляет 3 часа. Он также уточнил, что при возобновлении подачи электроэнергии возможны временные сбои в сетях Красноперекопского, Джанкойского и Сакского районов.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше