Грузовой и хозяйственный поезда столкнулись в Нижегородской области

ЧП случилось вечером 17 октября в Нижегородской области. На железнодорожной станции Сергач столкнулись поезда. Об этом оповестили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
Как уточняется, произошло столкновение грузового и хозяйственного поездов. В результате несколько вагонов товарного состава сошли с рельс. Пострадавших нет, утверждают в ГЖД.
«Для устранения нештатной ситуации привлечены восстановительные поезда станций Канаш и Арзамас. Для координации работ по ликвидации последствий создан оперативный штаб», — дополнили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
Вечером в пятницу также произошло ДТП с микроавтобусом. Авария случилась в Карелии. В результате пострадали шестеро военных и водитель микроавтобуса.