Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузовой и хозяйственный поезда столкнулись в Нижегородской области

На нижегородской станции Сергач столкнулись два поезда, пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

ЧП случилось вечером 17 октября в Нижегородской области. На железнодорожной станции Сергач столкнулись поезда. Об этом оповестили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Как уточняется, произошло столкновение грузового и хозяйственного поездов. В результате несколько вагонов товарного состава сошли с рельс. Пострадавших нет, утверждают в ГЖД.

«Для устранения нештатной ситуации привлечены восстановительные поезда станций Канаш и Арзамас. Для координации работ по ликвидации последствий создан оперативный штаб», — дополнили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Вечером в пятницу также произошло ДТП с микроавтобусом. Авария случилась в Карелии. В результате пострадали шестеро военных и водитель микроавтобуса.