Два поезда столкнулись в Нижегородской области

Грузовой и хозяйственный поезда столкнулись в Нижегородской области. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщило Центральное следственное управление СК на транспорте.

По предварительной информации, инцидент случился на станции Сергач Горьковской железной дороги.

— В результате происшествия произошел сход нескольких вагонов грузового поезда без груза. Никто не пострадал, — сказано в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время ведется доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба.

По данным Приволжской транспортной прокуратуры, столкнулись укладочный кран и грузовой поезд. В результате с рельсов сошли четыре полувагона. Ведутся восстановительные работы. Прокуратура тоже организовала проверку.

13 октября два поезда столкнулись в районе города Рожнява на востоке Словакии, около 20 человек пострадали.

26 сентября в Смоленской области грузовик столкнулся с товарным поездом на железнодорожном переезде. В результате с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с бензином, произошел пожар, а движение поездов на участке приостановлено. Позже четыре рейса между станциями Смоленск и Заольша отменили из-за столкновения.