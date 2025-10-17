Два поезда столкнулись в Нижегородской области

26 сентября в Смоленской области грузовик столкнулся с товарным поездом на железнодорожном переезде. В результате с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с бензином, произошел пожар, а движение поездов на участке приостановлено. Позже четыре рейса между станциями Смоленск и Заольша отменили из-за столкновения.