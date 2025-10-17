МЧС: Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Новосибирске

Здание, в котором произошел пожар, было построено 96 лет назад. При тушении возникли сложности, так как спецтехнике было трудно к нему подъехать. Очевидцы рассказали сайту KP.RU, что жильцы дома выпрыгивали из окон и выбегали на улицу, закутавшись в одеяла. Больше подробностей здесь.