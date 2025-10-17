МЧС: Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Новосибирске

Трое погибли при пожаре в деревянном жилом доме в Новосибирске, возгорание произошло в пятницу 17 октября. Об этом информирует пресс-служба МЧС.
Пожар начался на втором этаже деревянного жилого дома с мансардным этажом. Огонь захватил 600 квадратных метров, при этом обрушилась кровля.
«Самостоятельно эвакуировались 17 жильцов. Сотрудники МЧС России спасли 4 человека, из них 3 госпитализированы», — сказано в опубликованном в Telegram-канале ведомства релизе.
Также сообщалось, что после того, как было ликвидировано открытое горение, спасатели нашли на месте пожара тела трёх погибших.
Здание, в котором произошел пожар, было построено 96 лет назад. При тушении возникли сложности, так как спецтехнике было трудно к нему подъехать. Очевидцы рассказали сайту KP.RU, что жильцы дома выпрыгивали из окон и выбегали на улицу, закутавшись в одеяла. Больше подробностей здесь.
Тем временем в подмосковном Пушкино возгорание произошло на территории склада с автомобильными маслами. Во время ремонтно-сварочных работ загорелась кровля здания площадью 2 тысячи квадратных метров.
Также сообщалось, что в центре Екатеринбурга при пожаре в многоэтажке погиб мужчина.