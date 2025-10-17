Ричмонд
В Германии призвали продолжить расследование подрыва «Северных потоков»

Все обвиняемые должны предстать перед судом, чтобы либо доказать свою невиновность, либо понести наказание.

Источник: Аргументы и факты

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла призвал продолжить расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» после решения польского суда, который отказался выдать Германии гражданина Украины, подозреваемого в причастности к диверсии.

Политик отметил, что позиция польских властей вызывает серьёзные вопросы.

«Польша не сотрудничает в расследовании дела о взрывах на “Северных потоках”. Она отпускает одного из обвиняемых на свободу и объявляет дело закрытым. Мы требуем дальнейшего расследования», — написал Хрупалла в соцсети X*.

Он также подчеркнул, что федеральный канцлер Фридрих Мерц обязан защищать национальные интересы Германии в отношениях с Польшей и Италией. По словам лидера АдГ, все обвиняемые должны предстать перед судом, чтобы либо доказать свою невиновность, либо понести наказание за содеянное.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто также раскритиковал решение Польши не выдавать Германии украинца, подозреваемого в подрыве российских экспортных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

