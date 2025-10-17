Два мирных жителя ранены в Белгородской области в результате удара БПЛА

После атаки украинского БПЛА в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области двое человек пострадали. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
— В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа от удара дрона ранены двое мирных жителей, — написал он в Telegram-канале.
Пострадавших доставили в Грайворонскую ЦРБ. Уточняется, что у женщины минно-взрывная травма, баротравма и множественные осколочные ранения ног. У мужчины минно-взрывная травма, ранение брюшной полости и множественные осколочные ранения головы, рук и ног.
Гладков сообщил, что врачи оценивают состояние раненого мужчины как крайне тяжелое, ему проводят операцию.
В этот же день глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Виктор Гоженко получил ранения после атаки беспилотника ВСУ на его служебную машину. Инцидент произошел во время объезда территории на участке автодороги Казинка — Михайловка. В результате удара БПЛА Гоженко получил ранения.