В Калининградской администрации начались задержания по делу о мошенничестве

«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации ГО “Город Калининград”. 16 октября 2025 года по подозрению в совершении данного преступления Б. был задержан», — отметили в суде.