В Калининградской администрации начались задержания по делу о мошенничестве

В Калининградской администрации днем ранее прошли обыски. В четверг, 16 октября, по подозрению в мошенничестве задержали зампреда комитета городского хозяйства и строительства. Об этом оповестили в пресс-службе Калининградского областного суда, пишет ТАСС.
Уголовное дело возбуждено в связи с незаконной деятельностью, осуществляемой в декабре 2023 года. Сотрудники администрации Калининграда и другие лица подготовили на рассмотрение закупочной комиссии коммерческие предложения с завышенной стоимостью поставки скамеек. Цена контракта сильно не соответствовала действительной.
«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации ГО “Город Калининград”. 16 октября 2025 года по подозрению в совершении данного преступления Б. был задержан», — отметили в суде.
В ходе обысков в администрации 16 октября силовики изъяли ряд документов. Они связаны с делом о хищении средств, предназначенных на реализацию проекта городского благоустройства.