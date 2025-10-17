Премьер-министр Башкирии рассказал о пострадавших при взрыве на ФКП «Авангард»

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров прибыл в Стерлитамак на место взрыва на предприятии «Авангард». Как заявил глава кабмина республики, ситуация находится на особом контроле руководителя региона, на месте работают все необходимые экстренные службы и правоохранительные органы.
Премьер-министр сообщил, что спасатели ведут разбор завалов, а больница города переведена на особый режим работы. Он посетил пострадавших в медицинском учреждении, пожелал им скорейшего выздоровления и подтвердил, что вся необходимая помощь оказывается.
Назаров подчеркнул, что в настоящее время угрозы для здоровья жителей Стерлитамака и сотрудников предприятия нет. По последним данным, под завалами могут находиться пять человек, трое уже госпитализированы, одна из пострадавших — в тяжелом состоянии.
— Следственные работы продолжаются, предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, — заявил глава правительства Башкирии.
Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Мэр Стерлитамака опроверг слухи о выбросах вредных веществ и необходимости эвакуации горожан.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.