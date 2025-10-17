Премьер-министр Башкирии рассказал о пострадавших при взрыве на ФКП «Авангард»

Назаров подчеркнул, что в настоящее время угрозы для здоровья жителей Стерлитамака и сотрудников предприятия нет. По последним данным, под завалами могут находиться пять человек, трое уже госпитализированы, одна из пострадавших — в тяжелом состоянии.