Силы ПВО сбили 29 беспилотников ВСУ над российскими регионами

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 29 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщили в Министерстве обороны России.
— С 21:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были уничтожены 29 украинских беспилотников, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что девять дронов сбили над Воронежской областью, восемь — над Белгородской областью, шесть — над Брянской областью, по два — над Волгоградской и Орловской областями и по одному — над Курской и Ростовской областями.
После атаки украинского дрона в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области двое человек пострадали. Об этом 17 октября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших доставили в Грайворонскую ЦРБ.
В этот же день глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Виктор Гоженко получил ранения после атаки беспилотника ВСУ на его служебную машину. Инцидент произошел во время объезда территории на участке автодороги Казинка — Михайловка. В результате удара беспилотника Гоженко получил ранения.