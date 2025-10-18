Премьер-министр правительства Башкирии приехал на место ЧП в Стерлитамаке

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров по поручению Главы республики прибыл на место ЧП в Стерлитамак, где ранее произошёл взрыв и последующее обрушение одного из зданий завода «Авангард».
«Причина пока не установлена. На месте происшествия находятся все экстренные и правоохранительные службы по поручению Главы республики. Угрозы для здоровья жителей города и сотрудников предприятия нет. Завтра проведем заседание оперативного штаба, где будут приняты дополнительные меры по недопущению подобных происшествий», — сказал Андрей Назаров.
В госкомитете республики по ЧС сообщили о том, что на месте ЧП оперативно предприняты все меры по обеспечению безопасности сотрудников и предотвращению потенциальных угроз.
Экстренные службы проводят работы по локализации и ликвидации последствий, а также ведут мониторинг состояния окружающей среды. Угрозы загрязнения нет.
Управление регионального следкома возбуждено уголовное дело по факту происшествия. Профильным органам предстоит выяснить причины и дать правовую оценку произошедшего.
Напомним, вчера в одном из цехов завода «Авангард» произошло ЧП. Есть пострадавшие, написал Радий Хабиров в МАХ.
Глава Башкирии сообщил, что в результате ЧП в Стерлитамаке пострадали восемь человек. По словам руководителя республики, вся необходимая медицинская помощь людям оказывается.