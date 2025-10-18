Премьер-министр правительства Башкирии приехал на место ЧП в Стерлитамаке

«Причина пока не установлена. На месте происшествия находятся все экстренные и правоохранительные службы по поручению Главы республики. Угрозы для здоровья жителей города и сотрудников предприятия нет. Завтра проведем заседание оперативного штаба, где будут приняты дополнительные меры по недопущению подобных происшествий», — сказал Андрей Назаров.