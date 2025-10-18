Два человека остаются под завалами после взрыва на заводе в Стерлитамаке

Спасатели пытаются добраться до двоих человек, которые остаются под завалами после взрыва на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке. Кроме того, там могут находиться погибшие. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра Башкирии Андрея Назарова.
«Под завалами остались два человека, по которым идет работа», — заявил Назаров агентству, высказав предположение, что при взрыве могли погибнуть люди.
Напомним, сегодня, 17 октября, на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв. По предварительным данным, инцидент случился в одном из цехов завода.
Сообщалось о восьми пострадавших, которым была оказана медпомощь, при этом четверо из них остаются в больнице.
Также сообщалось, что здание цеха нитроузла на предприятии в Стерлитамаке получило серьезные повреждения в результате взрыва.
Очевидцы рассказывали о громком хлопке, который был слышен даже в соседнем Салавате, а также о толчке, из-за которого задребезжали окна и сработали автомобильные сигнализации.