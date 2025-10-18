Два человека остаются под завалами после взрыва на заводе в Стерлитамаке

Спасатели пытаются добраться до двоих человек, которые остаются под завалами после взрыва на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке. Кроме того, там могут находиться погибшие. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра Башкирии Андрея Назарова.