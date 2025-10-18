Курские следователи проводят проверку после исчезновения ребенка

«Курским межрайонным следственным отделом СК России по Курской области организовано проведение проверки по поступившему сообщению о безвестном отсутствии малолетнего 2013 года рождения, который 17 октября текущего года в утреннее время вышел из дома, расположенного в деревне Анахина Октябрьского района Курской области, и до настоящего времени данные о его местонахождении отсутствуют», — сообщили в Telegram-канале следственного комитета по региону.