Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курские следователи проводят проверку после исчезновения ребенка

КУРСК, 18 окт — РИА Новости. Курские следователи проведут проверку по факту исчезновения ребенка 2013 года рождения, который утром 17 октября вышел из дома в курском Октябрьском районе и пропал, сообщили в следственном комитете России по Курской области в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Ранее волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» по Курской области сообщили в своей группе в социальной сети ВКонтакте, что ищут пропавшего 11-летнего Артема Храмцова.

«Курским межрайонным следственным отделом СК России по Курской области организовано проведение проверки по поступившему сообщению о безвестном отсутствии малолетнего 2013 года рождения, который 17 октября текущего года в утреннее время вышел из дома, расположенного в деревне Анахина Октябрьского района Курской области, и до настоящего времени данные о его местонахождении отсутствуют», — сообщили в Telegram-канале следственного комитета по региону.

Уточняется, что сотрудниками ведомства осуществлен выезд по месту последнего нахождения ребенка, опрашиваются знакомые и родственники.

«В настоящее время продолжается проведение мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и местонахождения пропавшего», — уточнили в ведомстве.