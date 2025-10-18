Курские следователи проводят проверку после исчезновения ребенка

Ранее волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» по Курской области сообщили в своей группе в социальной сети ВКонтакте, что ищут пропавшего 11-летнего Артема Храмцова.
«Курским межрайонным следственным отделом СК России по Курской области организовано проведение проверки по поступившему сообщению о безвестном отсутствии малолетнего 2013 года рождения, который 17 октября текущего года в утреннее время вышел из дома, расположенного в деревне Анахина Октябрьского района Курской области, и до настоящего времени данные о его местонахождении отсутствуют», — сообщили в Telegram-канале следственного комитета по региону.
Уточняется, что сотрудниками ведомства осуществлен выезд по месту последнего нахождения ребенка, опрашиваются знакомые и родственники.
«В настоящее время продолжается проведение мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и местонахождения пропавшего», — уточнили в ведомстве.