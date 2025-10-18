Два человека остаются под завалами после взрыва на заводе в Стерлитамаке

В Telegram-канале господин Назаров также написал, что больница Стерлитамака переведена на особый режим работы. По последним данным, в результате взрыва пострадали восемь человек, из них четверо госпитализированы.
Взрыв на заводе «Авангард» произошел вечером 17 октября. На одном из цехов обрушилась стена. СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
Завод «Авангард» входит в структуру госкорпорации «Ростех». На предприятии выпускают боеприпасы и химическую продукцию.