Два человека остаются под завалами после взрыва на заводе в Стерлитамаке

Под завалами после взрыва на оборонном заводе «Авангард» в Стерлитамаке находятся два человека, сообщил премьер Башкирии Андрей Назаров ТАСС. Он не исключил, что в результате ЧП могут быть погибшие.

Источник: РИА "Новости"

В Telegram-канале господин Назаров также написал, что больница Стерлитамака переведена на особый режим работы. По последним данным, в результате взрыва пострадали восемь человек, из них четверо госпитализированы.

Взрыв на заводе «Авангард» произошел вечером 17 октября. На одном из цехов обрушилась стена. СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

Завод «Авангард» входит в структуру госкорпорации «Ростех». На предприятии выпускают боеприпасы и химическую продукцию.