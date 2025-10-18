Al Aqsa: при авиаударе Израиля по автомобилю в Газе погибли 11 человек

11 человек стали жертвами удара ВС Израиля по машине в секторе Газа, информирует Al Aqsa.
По данным телеканала, удар нанесла израильская авиация.
«11 человек погибли в результате обстрела авиацией армией Израиля их автомобиля во время возвращения в район Аз-Зейтун в городе Газа», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что все погибшие были членами одной семьи. В частности, погибли семеро детей и три женщины.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Израиль и движение ХАМАС «подписали договорённости по первому этапу мирного плана». Речь идёт об освобождении всех заложников и отводе военных Израиля. Сообщалось, что израильская сторона остановила удары по сектору Газа.
Ранее политолог Юрий Светов заявил, что конфликт в секторе Газа далёк от завершения.