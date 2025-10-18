В Стерлитамаке произошел взрыв на промпредприятии «Аванганд»

По последней информации от премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, спасатели пытаются добраться до двоих человек, которые остаются под завалами после взрыва. Кроме того, глава правительства не исключил, что в результате взрыва могли погибнуть люди и их тела также могут находиться под завалами.