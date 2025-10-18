В Стерлитамаке произошел взрыв на промпредприятии «Аванганд»

Взрыв на предприятии «Авангард» в башкирском Стерлитамаке произошёл в пятницу 17 октября. ЧП случилось в одном из заводских цехов. Это был цех нитроузла, здание которого получило серьёзные повреждения. На место происшествия выехали экстренные службы, власти призвали жителей города сохранять спокойствие и отслеживать ситуацию по официальным сообщениям.
Из Уфы на место происшествия выехала оперативная группа Минздрава, а также санитарная авиация, врачи-комбустиологи и бригада психотерапевтов.
Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что из-за взрыва на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке пострадали люди, однако не уточнил их количество и степень тяжести полученных травм.
Позже глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин информировал, что сотрудникам экстренных служб удалось достать из-под завалов на месте взрыва на заводе «Авангард» троих человек. Один из них находится в тяжелом состоянии.
Вскоре в социальных сетях появились свидетельства очевидцев и видео с места происшествия. Очевидцы рассказывали о громком хлопке, который был слышен даже в соседнем Салавате, а также о толчке, из-за которого задребезжали окна и сработали автомобильные сигнализации.
По последним данным, в результате ЧП пострадали восемь человек, трое из которых были доставлены в городскую больницу. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии в реанимации, у двоих других состояние средней тяжести. В связи с ЧП на «Авангарде» больница Стерлитамака переведена на особый режим работы для оказания всей необходимой помощи пострадавшим.
Также сообщалось, что Следственный комитет Башкирии после взрыва на «Авангарде» возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а прокуратура взяла на контроль ход расследования.
По последней информации от премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, спасатели пытаются добраться до двоих человек, которые остаются под завалами после взрыва. Кроме того, глава правительства не исключил, что в результате взрыва могли погибнуть люди и их тела также могут находиться под завалами.