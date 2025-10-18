Shot: Жители Сочи сообщили о взрывах над городом

Жители Сочи Краснодарского края сообщили о взрывах над городом и воющих сиренах тревоги. Работают средства противовоздушной обороны, сбито уже несколько воздушных целей, в местном аэропорту ввели план «Ковр». Об этом в субботу, 18 октября, написал Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что сирены в городе завыли примерно после 12 ночи, потом на окраине было слышно несколько громких взрывов — в сумме около 10 хлопков, — говорится в публикации.
Официальной информации о последствиях атаки пока не было.
17 октября средства противовоздушной обороны ликвидировали 29 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщили в Министерстве обороны России.
После атаки украинского дрона в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области двое человек пострадали. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших доставили в Грайворонскую ЦРБ.
В этот же день глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Виктор Гоженко получил ранения после атаки беспилотника ВСУ на его служебную машину. Инцидент произошел во время объезда территории на участке автодороги Казинка — Михайловка. В результате удара беспилотника Гоженко получил ранения.