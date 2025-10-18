Shot: Жители Сочи сообщили о взрывах над городом

В этот же день глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Виктор Гоженко получил ранения после атаки беспилотника ВСУ на его служебную машину. Инцидент произошел во время объезда территории на участке автодороги Казинка — Михайловка. В результате удара беспилотника Гоженко получил ранения.