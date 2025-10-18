Ричмонд
В Полтаве и Черкассах прогремели взрывы

Кроме того, взрывы произошли подконтрольном ВСУ городе Запорожье.

Взрывы произошли в Полтаве, информирует украинский 24-й телеканал.

«Взрывы в Полтаве», — рассказали журналисты.

Кроме того, взрывы прогремели в Черкассах и подконтрольном Вооружённым силам Украины городе Запорожье.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Полтавской и Черкасской областях звучит воздушная тревога. Сирены также включены в подконтрольной украинской стороне части Запорожской области.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах в Харькове, Кировограде, Полтаве и Изюме.