В Полтаве и Черкассах прогремели взрывы

Взрывы произошли в Полтаве, информирует украинский 24-й телеканал.
«Взрывы в Полтаве», — рассказали журналисты.
Кроме того, взрывы прогремели в Черкассах и подконтрольном Вооружённым силам Украины городе Запорожье.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Полтавской и Черкасской областях звучит воздушная тревога. Сирены также включены в подконтрольной украинской стороне части Запорожской области.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрывах в Харькове, Кировограде, Полтаве и Изюме.