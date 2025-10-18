В больнице скончался пострадавший при атаке дрона в Белгородской области

Ранее сообщалось, что за два часа расчёты ПВО уничтожили 29 украинских дронов над российскими регионами. Согласно данным Минобороны РФ, наибольшее количество беспилотников сбили в Воронежской, Белгородской и Брянской областях. Также дроны перехватили над Волгоградской, Орловской, Курской и Ростовской областями.