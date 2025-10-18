Ричмонд
В больнице скончался пострадавший при атаке дрона в Белгородской области

Мужчина, получивший тяжёлые ранения в результате атаки дрона в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области, скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Случилось то, чего врачи всеми силами старались не допустить… В больнице в отделении реанимации скончался мужчина, пострадавший сегодня вечером в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа», — написал Гладков.

Глава области отметил, что в результате удара дрона также пострадала женщина: она получила минно-взрывную травму, баротравму и множественные осколочные ранения ног.

Ранее сообщалось, что за два часа расчёты ПВО уничтожили 29 украинских дронов над российскими регионами. Согласно данным Минобороны РФ, наибольшее количество беспилотников сбили в Воронежской, Белгородской и Брянской областях. Также дроны перехватили над Волгоградской, Орловской, Курской и Ростовской областями.

