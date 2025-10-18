У берегов Камчатки зарегистрировали 14 афтершоков магнитудой до 5,6

Ранее вулкан- «зомби» пробудился в Иране после 710 тысяч лет покоя. Учёные обнаружили признаки активности у вулкана Тафтан на юго-востоке Ирана. Вершина вулкана поднялась на 9 сантиметров всего за десять месяцев — с 2023 по 2024 год. Специалисты объясняют это накоплением горячих жидкостей и газов под поверхностью или проникновением магмы в глубинные слои. В 2024 году местные жители также сообщали о выбросах дыма и пепла — всё это указывает на возможное возобновление вулканической активности.