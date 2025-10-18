Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородской области на станции Сергач столкнулись два поезда

По предварительным данным, жертв и пострадавших в аварии нет.

Источник: Аргументы и факты

В Нижегородской области произошло столкновение грузового и хозяйственного поездов, о чём сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. В результате инцидента несколько вагонов состава сошли с рельсов, однако груз в них отсутствовал.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в аварии нет. На место происшествия прибыли специалисты, которые занимаются устранением последствий и выясняют все обстоятельства случившегося.

Следственные органы организовали доследственную проверку по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, что повлекло значительный материальный ущерб. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее столкновение автомобиля с пассажирским поездом произошло на железнодорожном переезде станции Манас в Дагестане.