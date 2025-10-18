В Нижегородской области на станции Сергач столкнулись два поезда

В Нижегородской области произошло столкновение грузового и хозяйственного поездов, о чём сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. В результате инцидента несколько вагонов состава сошли с рельсов, однако груз в них отсутствовал.
По предварительным данным, жертв и пострадавших в аварии нет. На место происшествия прибыли специалисты, которые занимаются устранением последствий и выясняют все обстоятельства случившегося.
Следственные органы организовали доследственную проверку по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, что повлекло значительный материальный ущерб. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее столкновение автомобиля с пассажирским поездом произошло на железнодорожном переезде станции Манас в Дагестане.