В Нижегородской области на станции Сергач столкнулись два поезда

В Нижегородской области произошло столкновение грузового и хозяйственного поездов, о чём сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. В результате инцидента несколько вагонов состава сошли с рельсов, однако груз в них отсутствовал.