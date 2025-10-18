Фигуранту дела о подрыве автомобиля военного в Москве продлили арест

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд еще на шесть месяцев продлил срок ареста бывшему аналитику банка данных «ТВС Узбекистан» Евгению Серебрякову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) — фигуранту уголовного дела о теракте на Синявинской улице в Москве в прошлом году, в результате которого пострадали военный и его супруга. Об этом ТАСС сообщил один из участников судебного процесса.