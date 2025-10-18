В Южно-Сахалинске вспыхнул склад канцтоваров, пожар ликвидирован

Ранее в МЧС России сообщили, что трое жителей Новосибирска были доставлены в больницу после пожара в многоквартирном доме. Согласно информации ведомства, возгорание произошло во 2-м переулке им. Римского-Корсакова. Пожар охватил площадь в 600 квадратных метров. Кровля дома частично обрушилась. Позднее на месте пожара в деревянном жилом доме обнаружили тела трёх погибших.