В Южно-Сахалинске вспыхнул склад канцтоваров, пожар ликвидирован

В Южно-Сахалинске полностью потушили пожар на складе с канцтоварами. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МЧС России.

Источник: Life.ru

Сообщение о возгорании поступило около 17 октября. Пламя охватило 1000 квадратных метров. Прибывшие на место сотрудники МЧС локализовали и через какое-то время полностью потушили пожар. К ликвидации возгорания были привлечены 19 специалистов и четыре единицы техники, включая высотную.

«Пожар в Южно-Сахалинске полностью ликвидирован», — сообщили в ведомстве.

Ранее в МЧС России сообщили, что трое жителей Новосибирска были доставлены в больницу после пожара в многоквартирном доме. Согласно информации ведомства, возгорание произошло во 2-м переулке им. Римского-Корсакова. Пожар охватил площадь в 600 квадратных метров. Кровля дома частично обрушилась. Позднее на месте пожара в деревянном жилом доме обнаружили тела трёх погибших.

