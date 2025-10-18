Ричмонд
На Камчатке с вулканического озера эвакуируют туристку, повредившую спину

Пострадавшая находилась в составе группы туристов, не зарегистрированной у спасателей.

Источник: Аргументы и факты

На Камчатке спасатели проводят эвакуацию девушки, получившей травму спины после падения с высоты во время похода к Курильскому озеру. Пострадавшая находилась в составе группы туристов, не зарегистрированной у спасателей, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

По данным ведомства, организаторы маршрута попытались самостоятельно доставить пострадавшую на автомобиле, однако её состояние ухудшилось — девушка несколько раз теряла сознание. После этого было принято решение вызвать спасателей.

На место происшествия вылетела группа специалистов Центра обеспечения деятельности спасателей и врачи службы медицины катастроф, так как есть подозрение на компрессионный перелом позвоночника.

Министр отметил, что действия организаторов стали примером неправильного поведения в подобных обстоятельствах. По его словам, самостоятельная эвакуация человека с серьёзной травмой может привести к тяжёлым последствиям, особенно с учётом необходимости пересекать реку.

Ранее в Словении нашли тела трех альпинистов из Хорватии, погибших при сходе лавины в Альпах.