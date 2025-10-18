На Камчатке с вулканического озера эвакуируют туристку, повредившую спину

На Камчатке спасатели проводят эвакуацию девушки, получившей травму спины после падения с высоты во время похода к Курильскому озеру. Пострадавшая находилась в составе группы туристов, не зарегистрированной у спасателей, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.