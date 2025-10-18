На Камчатке с вулканического озера эвакуируют туристку, повредившую спину

На Камчатке спасатели проводят эвакуацию девушки, получившей травму спины после падения с высоты во время похода к Курильскому озеру. Пострадавшая находилась в составе группы туристов, не зарегистрированной у спасателей, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.
По данным ведомства, организаторы маршрута попытались самостоятельно доставить пострадавшую на автомобиле, однако её состояние ухудшилось — девушка несколько раз теряла сознание. После этого было принято решение вызвать спасателей.
На место происшествия вылетела группа специалистов Центра обеспечения деятельности спасателей и врачи службы медицины катастроф, так как есть подозрение на компрессионный перелом позвоночника.
Министр отметил, что действия организаторов стали примером неправильного поведения в подобных обстоятельствах. По его словам, самостоятельная эвакуация человека с серьёзной травмой может привести к тяжёлым последствиям, особенно с учётом необходимости пересекать реку.
