Расчёты ПВО сбили девять дронов в Воронеже и двух районах Воронежской области

Угроза на указанных территориях была объявлена вечером в пятницу. По данным Гусева, расчёты ПВО за это время засекли и уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов над областным центром и четырьмя районами Воронежской области.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор, добавив, что режим опасности атаки дронов сохраняется на всей территории Воронежской области.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти мужчины, получившего тяжёлые ранения в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата по населённому пункту Мокрая Орловка, расположенному в Грайворонском округе. Также, по данным губернатора, в результате атаки БПЛА пострадала женщина: она получила минно-взрывную травму, баротравму и множественные осколочные ранения ног.
