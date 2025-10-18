Ричмонд
Расчёты ПВО сбили девять дронов в Воронеже и двух районах Воронежской области

Рано утром в субботу, 18 октября, была отменена угроза непосредственного удара БПЛА в Воронеже, а также в Острогожском и Лискинском районах Воронежской области. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Источник: Life.ru

Угроза на указанных территориях была объявлена вечером в пятницу. По данным Гусева, расчёты ПВО за это время засекли и уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов над областным центром и четырьмя районами Воронежской области.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор, добавив, что режим опасности атаки дронов сохраняется на всей территории Воронежской области.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти мужчины, получившего тяжёлые ранения в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата по населённому пункту Мокрая Орловка, расположенному в Грайворонском округе. Также, по данным губернатора, в результате атаки БПЛА пострадала женщина: она получила минно-взрывную травму, баротравму и множественные осколочные ранения ног.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

