При пожаре в жилом доме в Новосибирске погибли четыре человека

Пожар в деревянном доме Новосибирска унес жизни трех женщин и мужчины.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 17 октября, в Новосибирске загорелся деревянный дом. Пожар охватил второй этаж постройки. В результате погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Некоторые жильцы эвакуировались самостоятельно. Огонь разгорелся на площади 600 квадратных метров. Кровля здания обрушилась, отметили в ведомстве.

«Погибли четыре человека, один мужчина и три женщины», — говорится в сообщении.

В региональном МЧС оповестили о спасении четырех человек. Трех из них доставили в медучреждения. Еще 17 жильцов самостоятельно эвакуировались. Пожар произошел в трехэтажном деревянном доме. Возгорание ликвидировали, задействовав 47 специалистов и 13 единиц профессиональной техники.