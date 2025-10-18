При пожаре в жилом доме в Новосибирске погибли четыре человека

В региональном МЧС оповестили о спасении четырех человек. Трех из них доставили в медучреждения. Еще 17 жильцов самостоятельно эвакуировались. Пожар произошел в трехэтажном деревянном доме. Возгорание ликвидировали, задействовав 47 специалистов и 13 единиц профессиональной техники.