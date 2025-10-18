Протестующие, вооружённые луками, атаковали посольство США в Колумбии

Участники акции протеста атаковали посольство Соединённых Штатов в колумбийской столице, пострадали четверо правоохранителей.
Протестующие использовали взрывчатые и зажигательные вещества, а также стреляли из луков.
В полиции заявили, что столкновения произошли у здания диппредставительства.
«Некоторые из участников были в масках и применяли луки, взрывпакеты и бутылки с зажигательной смесью. В результате четверо полицейских получили ранения в лицо, руки и ноги», — говорится в сообщении.
Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что приказал «проявить максимум осторожности с посольством США в Боготе».
«Плохо, что после достижения соглашения с “Конгрессом народов” о снятии блокад более радикальная группа атаковала полицию, охраняющую посольство, — несколько молодых людей были ранены стрелами. Посольство было защищено, как я и обещал. Колумбия выполняет международные договоры», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Ранее сообщалось, что президент Колумбии Густаво Петро выступил с предложением о переносе штаб-квартиры Организации Объединённых Наций из Нью-Йорка.
