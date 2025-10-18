Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Протестующие, вооружённые луками, атаковали посольство США в Колумбии

Кроме того, протестующие применили взрывчатку, травмы получили полицейские.

Источник: Аргументы и факты

Участники акции протеста атаковали посольство Соединённых Штатов в колумбийской столице, пострадали четверо правоохранителей.

Протестующие использовали взрывчатые и зажигательные вещества, а также стреляли из луков.

В полиции заявили, что столкновения произошли у здания диппредставительства.

«Некоторые из участников были в масках и применяли луки, взрывпакеты и бутылки с зажигательной смесью. В результате четверо полицейских получили ранения в лицо, руки и ноги», — говорится в сообщении.

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что приказал «проявить максимум осторожности с посольством США в Боготе».

«Плохо, что после достижения соглашения с “Конгрессом народов” о снятии блокад более радикальная группа атаковала полицию, охраняющую посольство, — несколько молодых людей были ранены стрелами. Посольство было защищено, как я и обещал. Колумбия выполняет международные договоры», — написал он на своей странице в соцсети X*.

Ранее сообщалось, что президент Колумбии Густаво Петро выступил с предложением о переносе штаб-квартиры Организации Объединённых Наций из Нью-Йорка.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.