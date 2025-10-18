Полицейский заметил странную деталь и раскрыл преступление 20-летней давности

— Все началось с обычной процедуры перерегистрации автомобиля в марте этого года. Инспектор заметил несоответствия в идентификационном номере кузова японского внедорожника 2001 года выпуска. Это вызвало подозрения, и машину немедленно задержали для проведения экспертизы. Специалисты подтвердили, что номера на агрегатах были изменены незаконным путем, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Чтобы докопаться до истины, к расследованию подключились сотрудники Национального центрального бюро Интерпола. Через завод-изготовителя им удалось установить подлинные идентификационные номера, которые и привели к неожиданному открытию. Выяснилось, что автомобиль был украден в Санкт-Петербурге, а его законной владелицей является 50-летняя жительница северной столицы.
Сейчас внедорожник находится на спецстоянке, а полиция принимает меры для его возврата законной хозяйке. Одновременно ведутся поиски лица, совершившего это преступление двадцать лет назад.
