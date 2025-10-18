Полицейский заметил странную деталь и раскрыл преступление 20-летней давности

— Все началось с обычной процедуры перерегистрации автомобиля в марте этого года. Инспектор заметил несоответствия в идентификационном номере кузова японского внедорожника 2001 года выпуска. Это вызвало подозрения, и машину немедленно задержали для проведения экспертизы. Специалисты подтвердили, что номера на агрегатах были изменены незаконным путем, — рассказывают в пресс-службе ведомства.