Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейский заметил странную деталь и раскрыл преступление 20-летней давности

Угнанный 20 лет назад внедорожник нашли в Иркутской области.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Невероятная история произошла в Иркутской области, где спустя два десятилетия было раскрыто давнее преступление. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, благодаря бдительности госавтоинспекторов и помощи Интерпола была найдена «Toyota Land Cruiser», которую угнали еще в 2005 году в Санкт-Петербурге.

— Все началось с обычной процедуры перерегистрации автомобиля в марте этого года. Инспектор заметил несоответствия в идентификационном номере кузова японского внедорожника 2001 года выпуска. Это вызвало подозрения, и машину немедленно задержали для проведения экспертизы. Специалисты подтвердили, что номера на агрегатах были изменены незаконным путем, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Чтобы докопаться до истины, к расследованию подключились сотрудники Национального центрального бюро Интерпола. Через завод-изготовителя им удалось установить подлинные идентификационные номера, которые и привели к неожиданному открытию. Выяснилось, что автомобиль был украден в Санкт-Петербурге, а его законной владелицей является 50-летняя жительница северной столицы.

Сейчас внедорожник находится на спецстоянке, а полиция принимает меры для его возврата законной хозяйке. Одновременно ведутся поиски лица, совершившего это преступление двадцать лет назад.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что у супругов из Иркутска угнали купленный на годовщину внедорожник.