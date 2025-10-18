На Смольянинова* открыли исполнительное производство из-за кредитов

В ноябре 2024 года артист подал апелляцию на решение суда о его заочном аресте по делу о распространении фейковой информации о Вооруженных силах России. До этого Смольянинова* заочно заключили под стражу. Ему вменяют не только распространение недостоверной информации о российской армии, но и разжигание вражды. В общей сложности актеру грозит до 16 лет тюрьмы.