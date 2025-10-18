Ричмонд
На Смольянинова* открыли исполнительное производство из-за кредитов

Уехавший из РФ актер Артур Смольянинов* снова оказался в списках кредитных должников. Об этом в субботу, 18 октября, сообщило ТАСС.

Судебные материалы в отношении заочно арестованного артиста поступили приставам из мирового суда в Москве. В них сказано, что он не уплатил в установленный срок платеж по кредиту.

В связи с этим было открыто исполнительное производство, согласно которому со Смольянинова* принудительно взыскивают задолженность почти в 95 тысяч рублей.

Черемушкинский районный суд оштрафовал на 40 тысяч рублей Артура Смольянинова*. Его признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

В ноябре 2024 года артист подал апелляцию на решение суда о его заочном аресте по делу о распространении фейковой информации о Вооруженных силах России. До этого Смольянинова* заочно заключили под стражу. Ему вменяют не только распространение недостоверной информации о российской армии, но и разжигание вражды. В общей сложности актеру грозит до 16 лет тюрьмы.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.