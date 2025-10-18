Эксперт Муртазин оценил шансы поймать сигнал телефона Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы не выходят на связь с 28 сентября. В этот день они вместе с пятилетней дочерью Ариной отправились к скале Буратинка от поселка Кутурчин. По словам очевидцев, семья была одета в легкую одежду. Через несколько дней в предполагаемом районе их исчезновения выпал снег. До настоящего момента поисковикам и волонтера не удалось найти их следов.