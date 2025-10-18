Эксперт Муртазин оценил шансы поймать сигнал телефона Усольцевых

IT-эксперт Эльдар Муртазин в разговоре с aif.ru оценил шансы поймать сигнал телефона Усольцевых, пропавших в тайге в Красноярском крае.
Эксперт отметил, что в условиях густого леса, снегопада качество сигнала ухудшается.
«Погодные условия негативно отражается на качестве сигнала. Снег, дождь снижают вероятность возможность прохождения сигнала. Таким же препятствием может стать лес. Сигнал телефона под снегом, конечно же, под любым препятствием ухудшается», — сказал он.
Муртазин уточнил, что Усольцевы могли попробовать позвонить по единому номеру 112 и попросить о помощи.
«Если есть сеть, то человек может дозвониться по номеру 112. Вне зависимости от оператора, связью которого пользуется абонент, при таком вызове телефон цепляется за чужую сеть, за любую, которая есть. Но если сети нет, то позвонить нельзя», — объяснил он.
По словам эксперта, пока телефон включен, можно попытаться запеленговать сигнал с помощью так называемых поддельных базовых станций. Кроме того, это можно попытаться сделать, используя другой телефон.
«Пока телефон заряжен и работает, в теории его можно найти. Опять-таки, это зависит от марки модели. Например, Apple или Samsung можно искать с помощью других телефонов, но это возможно на расстоянии буквально в 10 метров. Надо пройти рядом, чтобы другой телефон его условно запеленговал», — сказал Муртазин.
Эксперт уточнил, что телефон полностью разряжается, в зависимости от модель за период от одного до трех дней. Соответственно, подать сигнал весной он точно не сможет.
Ранее сообщалось, что 9 октября удалось зафиксировать сигнал с телефона Сергея Усольцева, главы пропавшей семьи, в 7 км от поселка Кутурчин, из которого семья выдвинулась перед пропажей. По мнению волонтера, профессионального туриста Алексея Кулеша, Усольцевы могли потерять телефон или выронить его, когда пытались в панике спастись от непогоды.
Сергей и Ирина Усольцевы не выходят на связь с 28 сентября. В этот день они вместе с пятилетней дочерью Ариной отправились к скале Буратинка от поселка Кутурчин. По словам очевидцев, семья была одета в легкую одежду. Через несколько дней в предполагаемом районе их исчезновения выпал снег. До настоящего момента поисковикам и волонтера не удалось найти их следов.