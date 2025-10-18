При пожаре в Новосибирске самостоятельно спаслись 17 человек

В новосибирском доме, где произошел крупный пожар, самостоятельно эвакуировались 17 человек. Еще четверых спасли пожарные, трое из них доставлены в больницу. По данным регионального управления МЧС, к тушению привлекались 46 человек личного состава и 13 единиц техники.