При пожаре в Новосибирске самостоятельно спаслись 17 человек

Еще четверых спасли пожарные, трое из них доставлены в больницу.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

В новосибирском доме, где произошел крупный пожар, самостоятельно эвакуировались 17 человек. Еще четверых спасли пожарные, трое из них доставлены в больницу. По данным регионального управления МЧС, к тушению привлекались 46 человек личного состава и 13 единиц техники.

Напомним, пожар произошел в ночь с пятницы на субботу в деревянном жилом доме по адресу 2-й переулок Римского-Корсакова, 8, в Ленинском районе Новосибирска. Огонь распространился на площадь около 600 квадратных метров.

В результате происшествия погибли четыре человека — один мужчина и три женщины. Еще трое пострадали и были госпитализированы. Всего из здания эвакуировались 17 человек, четверых спасли пожарные.

На месте работали 46 сотрудников МЧС и 13 единиц техники. По факту происшествия проводится проверка.