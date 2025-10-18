Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кондратьев оценил версию, что Усольцевы стали жертвой украинского дрона

Эксперт Кондратьев прокомментировал версию о том, что Усольцевы в лесах Красноярского края могли погибнуть от падения беспилотника ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев оценил версию, что таинственно пропавшая в лесах Красноярского края семья Усольцевых могла стать жертвой упавшего украинского беспилотника.

«Беспилотники ВСУ так далеко долететь не смогут. Красноярский край — это уже тот район, где объекты могут быть атакованы, только если дроны привезут на фурах. Поэтому, скорее всего, нет. Такая версия исключена», — сказал Кондратьев.

28 сентября 2025 года семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина — отправилась в поход к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. Они планировали совершить небольшой поход по маршруту «Минская петля», но, прибыв к исходной точке на автомобиле, решили не ждать основную экскурсионную группу и отправились самостоятельно, несмотря на предупреждение о надвигающемся снегопаде. С тех пор о их судьбе ничего не известно.

Были организованы поиски, в которых приняли участие более 1500 человек. Добровольцы, спасатели, следователи, альпинисты со спецснаряжением обследовали огромную территорию. Использовались квадрокоптеры и вертолеты, но никаких следов найдено не было.

Ранее руководитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина объяснила, почему не обнаружили никаких следов Усольцевых.