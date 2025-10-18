Кондратьев оценил версию, что Усольцевы стали жертвой украинского дрона

Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев оценил версию, что таинственно пропавшая в лесах Красноярского края семья Усольцевых могла стать жертвой упавшего украинского беспилотника.
«Беспилотники ВСУ так далеко долететь не смогут. Красноярский край — это уже тот район, где объекты могут быть атакованы, только если дроны привезут на фурах. Поэтому, скорее всего, нет. Такая версия исключена», — сказал Кондратьев.
28 сентября 2025 года семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина — отправилась в поход к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. Они планировали совершить небольшой поход по маршруту «Минская петля», но, прибыв к исходной точке на автомобиле, решили не ждать основную экскурсионную группу и отправились самостоятельно, несмотря на предупреждение о надвигающемся снегопаде. С тех пор о их судьбе ничего не известно.
Были организованы поиски, в которых приняли участие более 1500 человек. Добровольцы, спасатели, следователи, альпинисты со спецснаряжением обследовали огромную территорию. Использовались квадрокоптеры и вертолеты, но никаких следов найдено не было.
Ранее руководитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина объяснила, почему не обнаружили никаких следов Усольцевых.