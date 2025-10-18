Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Количество погибших в результате пожара в Новосибирске увеличилось до четырёх

Количество погибших в результате пожара в деревянном жилом доме в Новосибирске, случившегося в ночь с пятницы на субботу, достигло четырёх человек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Источник: Life.ru

«Прокуратурой Ленинского района Новосибирска организована проверка по факту пожара в жилом доме по адресу: 2-й переулок Римского-Корсакова, 8», — уточнили в ведомстве.

Причины пожара устанавливается. Для координации действий сотрудников МЧС и правоохранительных органов на место происшествия выехали сотрудники прокуратуры Ленинского района.

Ране на месте пожара в Новосибирске были обнаружены тела трёх погибших. Напомним, пожар охватил площадь в 600 квадратных метров. Кровля дома частично обрушилась. Открытое горение ликвидировано. Самостоятельно эвакуировались 17 человек, спасены четыре человека, трое из них госпитализированы.

Ранее в Южно-Сахалинске вспыхнул склад канцтоваров. Пламя охватило 1000 квадратных метров. Прибывшие на место сотрудники МЧС локализовали и через какое-то время полностью потушили пожар. К ликвидации возгорания были привлечены 19 специалистов и четыре единицы техники, включая высотную.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.