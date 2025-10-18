Главу объединения частных детективов задержали по делу о госизмене

О задержании главы ассоциации известно представителям детективного сообщества. Частный детектив Михаил Локтионов сообщил, что вместе с Матушкиным по делу проходили еще двое детективов: одного из них позже отпустили. «В ассоциацию Матушкина мог попасть любой желающий, кто платит взносы, и это не обязательно может быть частный детектив. Деньги в виде взносов в этой ассоциации всегда были главным звеном, чтобы стать ее членом», — утверждает Локтионов. Среди членов ассоциации были и частные детективы из США, Великобритании и других западных стран, говорит он.