Число погибших при пожаре в Новосибирске достигло четырех

Ранее в МЧС РФ сообщали, что деревянный многоквартирный дом горел в Новосибирске на площади 600 «квадратов», произошло частичное обрушение кровли, три человека госпитализированы. Позднее сообщили, что были обнаружены тела троих погибших.
«В 23.48 17 октября (19.48 мск — ред.) начался пожар в деревянном трехэтажном доме 1941 года постройки. К тушению пожара было привлечено 14 единиц техники. В результате пожара, по информации районного отдела ГО и ЧС, погибло четыре человека, пострадало три человека. Эвакуировано 26 жителей», — говорится в сообщении.
В прокуратуре региона, которая проводит проверку по факту пожара, журналистам уточнили, что в результате пожара погибли три женщины и один мужчина.
О пожаре проинформирован мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, сотрудники администрации Ленинского района работали на месте по оказанию помощи жителям сгоревшего дома.
«Для обогрева эвакуированных жителей использовали автобус. После переписи жителей дома, часть отправилась к родственникам, шесть человек были временно размещены в здании администрации Ленинского района, обеспечены едой и питьем. С утра решается вопрос о предоставлении временного жилья», — заявили в горадминистрации.