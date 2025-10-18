Число погибших при пожаре в Новосибирске достигло четырех

«В 23.48 17 октября (19.48 мск — ред.) начался пожар в деревянном трехэтажном доме 1941 года постройки. К тушению пожара было привлечено 14 единиц техники. В результате пожара, по информации районного отдела ГО и ЧС, погибло четыре человека, пострадало три человека. Эвакуировано 26 жителей», — говорится в сообщении.