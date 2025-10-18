Суд продлил арест Серебрякову*, обвиняемому в подрыве автомобиля в Москве

По словам собеседника агентства, ходатайство о продлении ареста было удовлетворено по требованию прокурора. Напомним, что Серебряков*, внесённый в РФ в перечень террористов и экстремистов, ранее являлся аналитиком банка данных «ТВС Узбекистан». Судебный процесс по его делу начнётся 29 октября.
В пресс-службе суда подтвердили продление срока ареста. Рассматривается возможность проведения судебного процесса в закрытом режиме, учитывая специфику расследования уголовного дела.
Напомним, что 24 июля 2024 года на севере Москвы произошёл взрыв автомобиля, в котором находились сотрудник Министерства обороны РФ и его жена. В результате происшествия водитель лишился ступней, а его супруга получила травмы головы. В тот же день в Турции был задержан Евгений Серебряков*, подозреваемый в совершении преступления. Заказчики предлагали ему 20 тысяч долларов и украинский паспорт в качестве вознаграждения за совершённый теракт.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов.