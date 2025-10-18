Ричмонд
Гусев: в Воронежской области уничтожили девять беспилотников ВСУ

Губернатор уточнил, что никто не пострадал, разрушения также не зафиксированы.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали девять беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Воронежской области, заявил Александр Гусев.

Губернатор уточнил, что беспилотники были нейтрализованы в ряде районов. В результате случившегося никто не пострадал, разрушения также не зафиксированы.

«Внимание! Отмена угрозы непосредственного удара БПЛА в Воронеже, а также в Острогожском и Лискинском районах. Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и четырьмя районами области были обнаружены и ликвидированы девять беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев в Telegram.

Губернатор отметил, что в настоящее время на всей территории Воронежской области сохраняется режим опасности атаки беспилотников.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате удара беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины по служебной машине пострадал глава Казинской администрации Валуйского округа Виктор Гоженко.

