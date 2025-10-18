Последний шанс взять след: новая информация о поисках семьи Усольцевых

Загадочное исчезновении семьи Усольцевых в лесах Красноярского края продолжает множить вопросы, которые остаются без ответа. Несмотря на титанические усилия более 1500 спасателей, добровольцев и использование высоких технологий, тайга не желает раскрывать эту тайну. Почему не смогли взять след собаки-ищейки? Мог ли сигнал телефона помочь в поисках? Насколько состоятельны экзотические версии произошедшего? Своими оценками с aif.ru поделились ведущие эксперты.
Снег и время: почему собаки не смогли помочь в поисках.
Одной из главных надежд в начале поисковой операции были собаки-ищейки. Однако, как объяснил кинолог Владимир Уражевский, против четвероногих сыскарей сыграли два ключевых фактора — погода и время.
«Даже по прошествии нескольких суток после исчезновения людей собаки могут пойти по следам и выйти на пропавших. Таких примеров очень много: и детей находили, а потом согревали их своим теплом, и туристов, и страдающих деменцией. У собаки в 40 раз больше рецепторов, чувствительных к запаху, чем у человека», — сказал Уражевский.
Снег и дождь, которые пошли в день исчезновения Усольцевых, стали тем самым препятствием, которое оказалось непреодолимым.
«Помешать собакам в поисках могут только сильные осадки, которые смывают все следы, что, вероятно, и произошло в случае с Усольцевыми, — заметил кинолог. — Как известно, в день исчезновения семьи, 28 сентября, погода испортилась, потом пошел снег».
Спустя почти три недели с момента трагедии шансов на успех практически не осталось.
«Сейчас уже собаки не возьмут след. И дело не только в погоде, но и в том, что прошло слишком много времени. Через четверо суток и даже через неделю находили людей, но в данном случае уже 20 дней прошло практически», — констатировал Уражевский.
Последний сигнал: почему телефон Усольцевых молчит.
Еще одной зацепкой, которая давала надежду, был сигнал с телефона Сергея Усольцева, зафиксированный 9 октября в 7 км от поселка Кутурчин. Однако, как пояснил IT-эксперт Эльдар Муртазин, шансы поймать сигнал снова были низкими с самого начала.
«Погодные условия негативно отражается на качестве сигнала. Снег, дождь снижают вероятность возможность прохождения сигнала. Таким же препятствием может стать лес», — сказал он.
Эксперт уточнил, что Усольцевы могли попробовать позвонить по единому номеру 112 и попросить о помощи.
«Если есть сеть, то человек может дозвониться по номеру 112. Вне зависимости от оператора, связью которого пользуется абонент, при таком вызове телефон цепляется за чужую сеть, за любую, которая есть. Но если сети нет, то позвонить нельзя», — объяснил Муртазин.
Срок жизни телефона без подзарядки также сыграл против поисковиков.
«Пока телефон заряжен и работает, в теории его можно найти. Опять-таки, это зависит от марки модели. Например, Apple или Samsung можно искать с помощью других телефонов, но это возможно на расстоянии буквально в 10 метров. Надо пройти рядом, чтобы другой телефон его запеленговал», — сказал Муртазин.
Но главное — время автономной работы подошло к концу. Эксперт уточнил, что телефон полностью разряжается, в зависимости от модель за период от одного до трех дней. Соответственно, подать сигнал весной он точно не сможет.
Кроме того, телефон, сигнал которого удалось запеленговать, мог находиться не в руках или кармане Усольцева, лежать между камней на горе. По мнению волонтера, профессионального туриста Алексея Кулеша, Усольцевы могли потерять телефон или выронить его, когда пытались в панике спастись от непогоды.
Экзотическая версия: мог ли украинский дрон стать причиной трагедии?
На фоне отсутствия внятных версий в соцсетях и некоторых СМИ стала обсуждаться теория о причастности украинского беспилотника. Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев категорично отверг такие предположения.
«Беспилотники ВСУ так далеко долететь не смогут. Красноярский край — это уже тот район, где объекты могут быть атакованы, только если дроны привезут на фурах. Поэтому, скорее всего, нет. Такая версия исключена», — сказал Кондратьев.
Хроника трагедии: что известно о пропаже.
28 сентября 2025 года семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина — отправилась в поход к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. Они планировали совершить небольшой поход по маршруту «Минская петля», но, прибыв к исходной точке на автомобиле, решили не ждать основную экскурсионную группу и отправились самостоятельно, несмотря на предупреждение о надвигающемся снегопаде.
По словам очевидцев, семья была одета в легкую одежду. Через несколько дней в предполагаемом районе их исчезновения выпал снег, что сделало поиски еще более сложными, а шансы на выживание минимальными.
Были организованы масштабные поиски, в которых приняли участие более 1500 человек. Добровольцы, спасатели, следователи, альпинисты со спецснаряжением обследовали огромную территорию. Использовались квадрокоптеры и вертолеты, но никаких следов найдено не было. Единственной зацепкой остаются следы костра и металлическая кружка, которые могли принадлежать пропавшим.
Итог печален: все технические и человеческие ресурсы оказались бессильны перед суровой природой Красноярского края. Сигнал телефона угас, следы замело снегом, а экзотические версии не нашли подтверждения. Тайга продолжает хранить свою тайну, оставляя родственников и всех сопереживающих без ответов на главный вопрос — что случилось с семьей Усольцевых в тот роковой день.