Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Преподавателя университета обманули в Хабаровске на миллионы

Женщина оформила кредиты и продала квартиру по указанию аферистов.

В Хабаровске 63-летняя преподаватель высшего учебного заведения стала жертвой аферистов, сообщает Прокуратура Хабаровского края.

Женщина получила звонок с неизвестного номера: собеседник сообщил о смене домофона в её подъезде и попросил назвать код из смс. После этого ей якобы позвонил сотрудник «Роскомнадзора» и сообщил, что на портале Госуслуги оформлена доверенность для проведения банковских операций.

«…Далее мошенники, представившись сотрудниками Росфинмониторинга, заявили, что на мое имя оформляют кредиты и перевели деньги на свои счета. Чтобы им отказали, необходимо было “испортить” кредитную историю», — рассказала жертва.

В ходе обмана женщина оформила кредиты на 1,5 млн рублей и продала земельный участок за 250 тыс. руб. и квартиру на Японском море за 5 млн рублей. Все средства она перевела на «безопасный счет», который на самом деле контролировали аферисты.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — мошенничество.

Прокуратура Хабаровского края предупреждает: если звонят с незнакомых номеров и просят перевести деньги, представившись сотрудниками банков или госучреждений — кладите трубку, это мошенники.