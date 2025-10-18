Преподавателя университета обманули в Хабаровске на миллионы

Женщина получила звонок с неизвестного номера: собеседник сообщил о смене домофона в её подъезде и попросил назвать код из смс. После этого ей якобы позвонил сотрудник «Роскомнадзора» и сообщил, что на портале Госуслуги оформлена доверенность для проведения банковских операций.