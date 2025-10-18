Преподавателя университета обманули в Хабаровске на миллионы

В Хабаровске 63-летняя преподаватель высшего учебного заведения стала жертвой аферистов, сообщает Прокуратура Хабаровского края.
Женщина получила звонок с неизвестного номера: собеседник сообщил о смене домофона в её подъезде и попросил назвать код из смс. После этого ей якобы позвонил сотрудник «Роскомнадзора» и сообщил, что на портале Госуслуги оформлена доверенность для проведения банковских операций.
«…Далее мошенники, представившись сотрудниками Росфинмониторинга, заявили, что на мое имя оформляют кредиты и перевели деньги на свои счета. Чтобы им отказали, необходимо было “испортить” кредитную историю», — рассказала жертва.
В ходе обмана женщина оформила кредиты на 1,5 млн рублей и продала земельный участок за 250 тыс. руб. и квартиру на Японском море за 5 млн рублей. Все средства она перевела на «безопасный счет», который на самом деле контролировали аферисты.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — мошенничество.
Прокуратура Хабаровского края предупреждает: если звонят с незнакомых номеров и просят перевести деньги, представившись сотрудниками банков или госучреждений — кладите трубку, это мошенники.