Луки и зажигательные смеси: Протестующие атаковали посольство США в Колумбии

Ранее в Перу готовились ввести ЧП в столице после массовых протестов зумеров. Поводом для массовых выступлений стала непопулярная пенсионная реформа нового президента Хосе Хери, однако недовольство быстро переросло в акции протеста против коррупции и роста преступности. Наиболее ожесточённые столкновения произошли у здания Конгресса, где полиция применила слезоточивый газ, а демонстранты отвечали метанием камней и фейерверков. По официальным данным, в результате столкновений один человек погиб, 122 получили ранения, 11 протестующих были задержаны.