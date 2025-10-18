В место поисков семьи Усольцевых вновь отправили спасателей

Отметим, что глобальные поиски с привлечением волонтеров свернули 13 октября, спустя 16 дней после таинственного исчезновения. А 16 октября дело Усольцевых взял отдел по особо важным делам Следственного комитета. Сейчас в зоне поисков работают только профессиональные альпинисты и спелеологи, это связано со сложными условиями местности — на камнях и глубоких сугробах очень легко получить травму. Кроме того, в зоне поисков неоднократно видели хищников.