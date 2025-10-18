Ричмонд
Аэропорт Уфы временно приостановил полеты

Воздушное сообщение в Уфе временно ограничено.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Соответствующая информация появилась в сообщении регионального министерства транспорта.

Как пояснили в ведомстве, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. В официальном обращении пассажиров проявить внимательность и отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

