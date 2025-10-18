Ричмонд
Суд продлил арест комику Останину* по делу о разжигании розни

Мещанский суд Москвы продлил срок ареста комику Артемию Останину* по делу о разжигании ненависти. Об этом в субботу, 18 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Защита уже подала апелляцию на это решение, однако дата ее рассмотрения пока не назначена. Ранее адвокаты комика ходатайствовали о помещении его под домашний арест, указывая, в частности, что во время задержания Останин был «избит» и получил травмы.

— Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Останину срока содержания под стражей, — отмечается в публикации.

Скандал разгорелся 15 марта, когда в Сети опубликовали один из выпусков шоу «Третий канал». В своем выступлении Останин* рассказал, как в метро на него «наехал» инвалид с ампутированными ногами. По словам комика, мужчина якобы потерял ноги на мине и передвигался сидя на скейтборде. Юморист назвал инвалида «скейтером без ног».

Позднее Останин* попытался оправдаться за неудачную шутку, но это ему не помогло. Подробности скандала — в отдельном материале «Вечерней Москвы».

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.