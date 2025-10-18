Силы ПВО сбили за ночь 41 украинский беспилотник над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 41 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом в субботу, 18 октября, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, 12 БПЛА сбили над территорией Брянской области, шесть — над акваторией Черного моря.
Также по пять беспилотников уничтожили над Калужской областью и Башкирией, три — над Московской областью.
По два дрона ликвидировали над территориями Белгородской и Орловской областей, по одному — над регионами Волгограда, Курска, Рязани, Тамбова, Тулы и Самары.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — передает Telegram-канал МО РФ.
После атаки украинского дрона в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области двое человек пострадали. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших доставили в Грайворонскую ЦРБ.