За прошедшую ночь средствами противовоздушной обороны (ПВО) России была отражена масштабная атака беспилотных летательных аппаратов. Согласно официальному сообщению Министерства обороны, был уничтожен 41 украинский беспилотник самолетного типа.
Наибольшее количество воздушных целей было нейтрализовано в небе над Брянской областью, где сбили 12 аппаратов. Над территориями Калужской области и Республики Башкортостан поразили по пять беспилотников. Еще три аппарата уничтожили в воздушном пространстве Московской области.
Над Белгородской и Орловской областями расчеты ПВО сбили по два вражеских дрона. Еще по одному беспилотнику ликвидировали в небе над Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Самарской областями. Шесть летательных аппаратов были уничтожены над нейтральными водами Черного моря.
Российские войска постоянно отражают атаки украинских дронов над территорией РФ. При этом киевский режим продолжает пытаться нанести удары по объектам, которые не имеют ничего общего с военными целями. Тем самым армия ВСУ подтверждает свою террористическую сущность, о которой говорил президент России Владимир Путин.