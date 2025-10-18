Главу объединения частных детективов Матушкина задержали по делу о госизмене

Президент некоммерческого партнерства «Международное объединение частных детективов» Андрей Матушкин задержан по делу о государственной измене. Об этом в субботу, 18 октября, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Отмечается, что Матушкина арестовали в сентябре на два месяца, сейчас он находится в одном из СИЗО Санкт-Петербурга.
По данным одного из источников, следствие считает, что задержанный занимался сбором сведений, составляющих государственную тайну, и передавал их за рубеж. Его также подозревают в сотрудничестве с иностранной разведкой и содействии выполнению ее задач на территории России: речь идет о контактах с представителями стран Балтии.
О задержании главы ассоциации осведомлены представители детективного сообщества. Частный детектив Михаил Локтионов сообщил, что вместе с Матушкиным по делу проходили еще двое детективов, одного из которых впоследствии отпустили.
— В ассоциацию Матушкина мог попасть любой желающий, кто платит взносы, и это не обязательно может быть частный детектив. Деньги в виде взносов в этой ассоциации всегда были главным звеном, чтобы стать ее членом, — заявил Локтионов в беседе с РБК.
