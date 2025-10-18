Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За ночь расчёты ПВО уничтожили 41 украинский беспилотник над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 41 украинский дрон над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество беспилотников — 12 — сбили над Брянской областью. По пять БПЛА ликвидировали над территориями Калужской области и Республики Башкортостан. Ещё три аппарата самолётного типа уничтожили над Московской областью, по два — над Белгородской и Орловской областями.

По одному дрону перехватили над Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Самарской областями. Шесть беспилотников сбили над акваторией Чёрного моря.

Ранее стало известно, что Армия России может прорвать несколько ключевых участков фронта. Западные политики ошибочно рассчитывают на возможность долгосрочного давления на РФ посредством украинского конфликта. Уже в ближайшие недели положение на отдельных участках фронта может кардинально измениться. Ключевыми зонами являются Красноармейск и Купянск, где российские силы способны прорвать оборону и установить контроль.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше