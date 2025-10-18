Спасатели вновь направлены на место пропажи семьи Усольцевых

В субботу, 18 октября, группировка спасателей вновь отправилась в зону поисков семьи Усольцевых в лесах Красноярского края, передает профессиональное аварийно-спасательное формирование Красноярского края «Спасатель» в своем Telegram-канале.
«Сегодня группировка краевых спасателей по заявке полиции направлена в Партизанский район. На квадроциклах и в пешем порядке работники краевого учреждения “Спасатель” в горно-таежной местности будут проводить поиски пропавшей семьи Усольцевых», — следует из публикации.
Сергей и Ирина Усольцевы не выходят на связь с 28 сентября. В этот день они вместе с пятилетней дочерью Ариной отправились к скале Буратинка от поселка Кутурчин. Усольцевы планировали совершить небольшой поход по маршруту «Минская петля», но, прибыв к исходной точке на автомобиле, решили не ждать основную экскурсионную группу и отправились самостоятельно, несмотря на предупреждение о надвигающемся снегопаде. С тех пор о их судьбе ничего не известно.
30 сентября сын Ирины Усольцевой обратился с заявлением о пропаже матери, отчима и сестры. Активные поиски с участие сотен волонтеров велись в течение почти двух недель, но никаких следов не было найдено.
Эксперт по выживанию Василий Федюнин рассказал, что шанс найти живыми семью Усольцевых сохранялся в первые два-три дня, если у них не было при себе припасов, теплой одежды и другого снаряжения.