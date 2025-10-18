Спасатели вновь направлены на место пропажи семьи Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы не выходят на связь с 28 сентября. В этот день они вместе с пятилетней дочерью Ариной отправились к скале Буратинка от поселка Кутурчин. Усольцевы планировали совершить небольшой поход по маршруту «Минская петля», но, прибыв к исходной точке на автомобиле, решили не ждать основную экскурсионную группу и отправились самостоятельно, несмотря на предупреждение о надвигающемся снегопаде. С тех пор о их судьбе ничего не известно.